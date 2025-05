Ricordato il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, cerimonia a Monreale

Cerimonia a Monreale per l'anniversario dell’omicidio del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, assassinato dalla mafia 45 anni fa. È stata deposta una corona di alloro davanti alla lapide nel luogo del delitto, sul corso principale. Presenti i familiari di Basile e,tra gli altri, il comandante interregionale dei carabinieri, generale Giovanni Truglio, il prefetto di Palermo Massimo Mariani e i vertici delle forze dell’ordine e della magistratura della provincia di Palermo.

«Sono trascorsi 45 anni dall’assassinio del capitano Emanuele Basile per mano della mafia, mentre erano in corso i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Monreale non ha mai dimenticato, e non dimentica, il suo sacrificio - dice Marco Intravaia, componente della commissione regionale Antimafia e presidente del Consiglio comunale di Monreale - Lo scorso 27 aprile, in un sabato che preparava la festa, questa ferita si è riaperta per la città e la violenza cieca si è portata via tre giovani concittadini. Oggi più che mai abbiamo bisogno dell’esempio, dell’alto senso dello Stato e del coraggio del capitano, che era consapevole dei rischi che correva ma non indietreggiò davanti alla minaccia della criminalità organizzata».