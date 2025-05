La sparatoria a Monreale, domani la decisione del gip sul secondo fermo

È stata fissata per domani, davanti al gip di Palermo, l’udienza di convalida del fermo di Samuel Acquisto, il diciottenne finito in manette ieri con l'accusa di concorso in strage. Avrebbe istigato Salvatore Calvaruso, il ragazzo fermato nei giorni scorsi, a fare fuoco sulla folla dopo una rissa con un gruppo di ventenni di Monreale.

Nella sparatoria hanno perso la vita Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Il diciottenne sarebbe stato, poi, alla guida della moto a bordo della quale Calvaruso ha lasciato la zona del triplice delitto. A carico di Acquisto le dichiarazioni di otto testimoni che lo hanno anche riconosciuto in foto e le immagini di video-sorveglianza degli esercizi commerciali di via D’Acquisto, la strada in cui la strage è avvenuta.