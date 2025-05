Depurazione a Palermo, partono i lavori a Boccadifalco

Sono partiti i lavori del convogliamento degli scarichi fognari del quartiere Boccadifalco, a Palermo. L’intervento è finalizzato all’eliminazione degli scarichi fognari di acque nere e alla riduzione delle portate di acque bianche.

Il subcommissario nazionale per la depurazione Toto Cordaro ha salutato con soddisfazione l’avvio di questa nuova fase: «L'impegno dell'impresa, che consegnerà l'opera entro la primavera del 2026, è di realizzare un collegamento funzionale della rete fognaria di questa importante periferia di Palermo con il Collettore Sudorientale; risultato importante sia sotto il profilo della soluzione di una onerosa sanzione comunitaria, sia perché Palermo raggiunge sempre più standard europei in tema di depurazione delle acque reflue. A questi risultati già importanti – ha proseguito Cordaro - si aggiunge un obiettivo ambientale di rilevanza straordinaria: la certezza, cioè, che il canale Boccadifalco mai più dovrà accogliere, anche solo per mero errore, liquami e fognature che finiscono poi per riversarsi nel fiume Oreto e quindi nel mare di Palermo».