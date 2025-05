Borgo Film Fest - Premio Frank Capra, chiuso il bando: Sasà Salvaggio condurrà il Gran Galà

Si è ufficialmente chiuso il bando per la II edizione di «Borgo Film Fest – Premio Frank Capra», il festival dedicato al turismo cinematografico nei borghi, che si svolgerà a Bisacquino dal 15 al 18 maggio 2025. Sul sito del festival è stato pubblicato l’elenco dei documentari e dei cortometraggi arrivati dall’Italia e dall’estero selezionati per questa edizione. Anche quest'anno il festival si conferma un appuntamento di rilievo per il panorama cinematografico internazionale, con la partecipazione di cortometraggi provenienti da tutto il mondo nelle categorie di finzione, documentario e animazione.

L’evento, che celebra il legame tra il cinema e i borghi storici, è un progetto fortemente voluto da Elena Costa, direttrice artistica del festival e fondatrice della casa di produzione Sicily Entertainment con sede a Bisacquino. L’obiettivo del festival è valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico dei borghi, offrendo una vetrina strategica per la promozione territoriale. In particolare, il festival rende omaggio al grande regista Frank Capra, originario di Bisacquino, integrandone l’eredità artistica in un più ampio progetto di rigenerazione urbana.