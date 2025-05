Monreale, preghiera in piazza per le tre vittime della strage

Migliaia di monrealesi tornano in strada all’indomani dei funerali dei tre ragazzi uccisi nella strage e si ritrovano per le vie del centro per un momento di preghiera collettiva. Sul fatto che non ci fosse niente da festeggiare in questo momento così drammatico per la vita della cittadina erano tutti d’accordo. Per questo motivo in questi giorni a Monreale, dopo l’annullamento dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso e delle annesse manifestazioni ludiche, si è alimentato il dibattito se fosse giusto dare vita almeno alla processione.

Un rito che, esclusi gli anni 1920 e poi 2020 e 2021 (in tutti e tre casi per una crisi pandemica: nel 1920 per la febbre spagnola, poi, invece, per il Covid) va avanti ormai dal 1626. Quest’anno, infatti, ricorreva l’edizione numero 399 della devozione di Monreale nei confronti del simulacro ligneo del Cristo in croce.

Un evento che, ricorrendo l’anno giubilare, avrebbe dovuto avere un bis, in programma sabato prossimo 10 maggio, in una maxi processione assieme alla Madonna del Popolo. Il programma, però, alla luce dei tragici fatti di cronaca di domenica scorsa, è stato rivoluzionato. E così le autorità religiose, vescovo, rettore del santuario della Collegiata e confraternita, hanno optato per dare vita ad una mini-processione, senza addobbi e senza nessun segno di festa, da leggere solo come momento di preghiera. Un’occasione ulteriore per stare vicini alle famiglie di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, uccisi nella sparatoria di via Benedetto d’Acquisto. Monreale ha risposto, come era facile prevedere, con migliaia di fedeli al seguito del simulacro, assieme alle autorità, che come sempre hanno guidato il corteo.