Il disastro aereo di Montagna Longa, i familiari dei piloti tornano a chiedere la verità

Il 5 maggio 2025 ricorre il 53° anniversario della sciagura di Montagna Longa, avvenuta il 5 maggio 1972, quando il volo Alitalia AZ112, un DC-8, precipitò durante la fase di atterraggio nei pressi di Carini, in provincia di Palermo, causando la morte di tutte le 115 persone a bordo, tra cui i piloti Roberto Bartoli e Bruno Dini. Le cause dell’incidente restano avvolte nel mistero. «Non posso più tollerare che la memoria di mio padre venga infangata da ricostruzioni superficiali e infondate. La verità è un diritto che spetta a me e mia madre e non smetteremo di lottare per ottenerla», dice Alessandra Dini, figlia del secondo pilota Bruno Dini.

«La nostra battaglia non è solo per onorare la memoria di nostro zio, ma per fare luce su una tragedia che ha segnato la nostra famiglia e il nostro Paese», aggiunge Roberto De Re, nipote del primo pilota Roberto Bartoli.

«Sembra paradossale non riuscire ad avere la disponibilità del nastro del flight recorder (registratore di volo) e dei nastri e bobine magnetiche contenenti le conversazioni di quel volo. Questi materiali più volte sono stati richiesti al Tribunale di Catania fin dal 2023 e risultano tra i reperti custoditi nell’archivio dal 9 maggio 2006, ma lo stesso ufficio giudiziario non ha mai fornito risposte. Incredibilmente la scatola nera, pur rinvenuta funzionante, presentava il nastro tagliato e quindi non avrebbe registrato in particolare le fasi finali del volo», affermato l’avvocato Stefano Maccioni che rappresenta i famigliari dei due piloti.