Sventato un furto in appartamento a Palermo, la polizia arresta il ladro acrobata

Gli agenti, dalle scale del palazzo, in breve, sono giunti all’ultimo piano della struttura dove, da una botola presente nel solaio, hanno raggiunto, con non poche difficoltà, il fuggitivo bloccandolo e mettendolo in sicurezza. Per la discesa dal tetto, che sin dalle prime battute è parsa difficoltosa, i poliziotti hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che, una volta giunti sul posto, hanno provveduto a riportare a terra il fermato, imbracandolo con cinghie di sicurezza. È stato fatto intervenire, inoltre, personale sanitario in quanto, probabilmente, nei momenti concitati della fuga, l’uomo si era procurato delle ferite alla testa.

Il 40enne è stato identificato e da controlli più approfonditi è risultato avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, inoltre è risultato a suo carico l’obbligo di presentazioone alla polizia giudiziaria, l’obbligo di dimora nel comune di Bagheria (luogo in cui è residente), l’avviso orale emesso dal Questore di Palermo, nonché un ordine di rintraccio per sottoposizione alla misura restrittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’indagato, arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato, dopo gli accertamenti medici presso un nosocomio cittadino, ed in attesa del rito della direttissima, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura. In sede di giudizio l’arresto è stato convalidato.