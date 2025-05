Palermo, nessuno prende Villa Deliella e nell’area torna il posteggio

Le ruspe in azione, ancora una volta, in un luogo già sfregiato molti anni fa. Ieri sono comparse a ridosso di piazza Crispi, che tutti in città chiamano le Croci, perché sorge a ridosso di via delle Croci. Siamo nell’area dove un tempo, fino al 1959, sorgeva Villa Deliella, splendido esempio di liberty ammazzato dalla speculazione edilizia in pochi giorni (e in una notte, visto che il Consiglio comunale rilasciava licenze edilizie a raffica, ci fu il colpo di grazia).

A vedere ieri gli operai al lavoro in quello che poi era diventato un parcheggio e infine era stato sequestrato (e successivamente dissequestrato), si poteva pensare a lavori di diserbo e di pulizia. Le condizioni in cui si trovava, effettivamente, lasciavano pensare più a un luogo abbandonato che a uno da rilanciare con un museo. Ma poi i manovali all’opera qualcosa hanno detto e facendo un giro di telefonate in Comune nessuno sapeva niente. Lo sconcerto piano piano lascia posto al sapore guasto di un papocchio difficile da rimediare. In sostanza quei lavori preludono alla creazione di un parcheggio. Ancora una volta, un parcheggio. Più che altro uno sfregio alla memoria.