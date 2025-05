L'ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo: piazza gremita a Monreale

In aggiornamento

«Care mamme Antonella, Giusi e Debora, cari papà Mario, Giacomo ed Enzo, cari Claudia, Marco, Giusi, Giuseppe, Ignazio, Sabrina, Marika e Gabriel Ignazio. Cari nonni, famigliari tutti, insieme con voi piange tutta Monreale. Piangono, pure, tanti uomini e donne - genitori, figli, educatori - che da tutta Italia hanno fatto giungere il cordoglio e la partecipazione al nostro dolore e alla nostra preghiera». Cosi monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale durante i funerali dei tre giovani uccisi a Monreale nella sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi.

«Essere qui, davanti ai corpi senza vita di Andrea, Salvatore e Massimo, ci pone brutalmente di fronte alla gravità della situazione sociale nella quale siamo immersi, caratterizzata troppo spesso dalla violenza: non sappiamo più parlare, dobbiamo urlare; non sappiamo più dialogare, dobbiamo inveire; non sappiamo ascoltare, dobbiamo imporci. Da qui, agli atti di violenza fisica e di morte il passo è veramente breve come ci mostra la cronaca quotidiana. Pare che nessun luogo o comunità possa essere immune da un tale contagio di violenza». Così ha detto Gualtiero Isacchi, l’arcivescovo di Monreale, nel corso dell’omelia.