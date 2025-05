Lo Zen si riunisce in preghiera per Salvo, Andrea e Massimo

Questa sera (2 maggio) la chiesa San Filippo Neri è rimasta aperta per accogliere chiunque volesse vegliare e pregare i tre ragazzi uccisi a Monreale. L'iniziativa di padre Giovanni Giannalia è stata ben accolta dalla parte sana del quartiere, che ha preso posto nelle panche e recitato preghiere e rosari per Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, salutati per l'ultima volta da amici e familiari che questa mattina si sono riuniti nella Cattedrale per i funerali. Dai casermoni, c'è chi invoca da tempo maggiori controlli e spera che questo flusso di armi e stupefacenti, facilissimi da reperire, possa essere interrotto.