Il Comune di Palermo fa dietrofront, fermati i lavori per un nuovo parcheggio nell’area di Villa Deliella

A Palermo i lavori nell’area di Villa Deliella in piazza Crispi, conosciuta come «le Croci», si fermano. Dopo l’articolo del Giornale di Sicilia, pubblicato ieri 1 maggio, che ha scoperchiato il caso dell’area storica e di memoria, l’amministrazione comunale riguarda le carte e fa un passo indietro.

L’assessore comunale alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti, ha appena inviato ai suoi uffici e al capoarea del Suap, Rosa Vicari, in particolare, un atto di indirizzo con il quale la invita «a revocare in autotutela il nulla osta rilasciato alla società Guarena, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, urbanistico e culturale; a disporre la cessazione dell’uso a parcheggio dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto dei principi di decoro e delle previsioni urbanistiche; a comunicare formalmente alla società interessata l’avvenuta revoca, anche in riferimento agli obblighi assunti con atto d’obbligo e all’art. 29 delle Nta; a coordinarsi con gli uffici comunali competenti, la soprintendenza e la Regione Siciliana per dare attuazione agli indirizzi di valorizzazione culturale e acquisizione dell’area ai fini della realizzazione del Museo del Liberty».