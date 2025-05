Cede il manto stradale in via Sadat a Palermo: strada chiusa al traffico per lavori

La buca si è aperta ieri sera (1 maggio). Questa mattina dopo svariate segnalazioni, la strada è stata chiusa per ripristinare il manto stradale.

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune ha emesso un’ordinanza per regolamentare la viabilità nella zona del Porto: per consentire i lavori in sicurezza, è stata disposta la sospensione temporanea del transito veicolare in più tratti di via Anwar Sadat tra i civici 40 e 42, tra la rotonda Mandela e il civico 44, e infine tra il civico 38 e l’incrocio con via Ammiraglio Rizzo. Possono transitare soltanto i mezzi di soccorso, le Forze dell’Ordine e, in caso di emergenza, i residenti, gli abitanti e chi lavora nella zona interessata.

Il traffico diretto al Porto sarà deviato lungo un percorso alternativo: via Martin Luther King, via Ammiraglio Gustavo Nicastro, via Ammiraglio Thaon di Revel, via Ammiraglio Rizzo e piazza Generale Cascino. Il provvedimento resterà in vigore fino alla fine dei lavori.