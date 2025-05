Un incendio è divampato davanti a un supermercato Conad in via Enrico Toti a Palermo. Le fiamme hanno danneggiato il prospetto dell’esercizio commerciale e due auto parcheggiate. Il rogo è partito da alcuni cartoni che erano accatastati nei pressi del negozio. Forse a innescare le fiamme è stato un petardo acceso vicino la pila di imballaggi pronti per la raccolta differenziata.

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti.