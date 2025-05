Attimi di paura a Cinisi per l'esplosione di una bombola di Gpl che si trovava in un terrazzino in via Domenico Giunta. A intervenire intorno alle 17 i vigili del fuoco.

L'esplosione ha provocato diversi danni all'abitazione, ma non ci sono stati feriti.

Sono state effettuate le verifiche sulle condizioni di stabilità dell'abitazione.

In fase di accertamento le cause dell'esplosione.