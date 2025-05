Attimi di paura a Capo Gallo, donna scivola sulla scogliera: in azione il Soccorso alpino

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza delle corrette modalità di allertamento in caso di incidenti in ambiente montano, impervio o ostile, come pareti di roccia, gole fluviali, grotte, sentieri o scogliere. In questi casi è fondamentale chiamare il Numero Unico di Emergenza 112, specificando la necessità di un intervento sanitario in ambiente impervio: l’operatore, seguendo la procedura dedicata, inoltrerà la chiamata al 118, che provvederà ad allertare il Cnsas.

La collaborazione tra le centrali operative e il Soccorso Alpino si conferma ancora una volta essenziale per garantire tempestività e sicurezza nei salvataggi in contesti ad alto rischio.