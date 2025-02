Un impianto di rifornimento di carburante è stato preso di mira la scorsa notte dai ladri a Palermo. Alcuni giovani hanno prima danneggiato le colonnine del carburante del distributore Eni in viale Regione Siciliana Nord Ovest e poi sono entrati in ufficio portando via una somma di denaro da quantificare. I malviventi hanno cercato di danneggiare anche la cassa del self service. Le indagini sono condotte dai carabinieri.