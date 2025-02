Padre La Grua, si apre a Palermo il processo diocesano di canonizzazione

Manca poco all'apertura del processo diocesano per la canonizzazione di padre Matteo La Grua, riconosciuto come uno tra i più importanti esorcisti italiani. L'annuncio arriva dall'arcidiocesi di Palermo. L'inizio ufficiale è previsto per lunedì 3 marzo 2025. L'appuntamento è per le 12 nel Salone Lavitrano. Il Tribunale diocesano dovrà esaminare, secondo le procedure ecclesiastiche, la vita, le virtù eroiche, la fama e i segni di santità del religioso.

La sessione di apertura del processo diocesano sarà presieduta dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice e vedrà, in apertura di lavori, il giuramento dei componenti del Tribunale Ecclesiastico diocesano e della vice postulatrice, la professoressa Maria Lo Presti.

Padre Matteo La Grua, nato a Castelbuono nel 1914, è morto a 97 anni il 15 gennaio del 2012. Frate minore conventuale, decano a livello mondiale degli esorcisti, è stato vicario episcopale per la Vita religiosa, componente il Tribunale della Sacra Rota, docente di Teologia in Ascetica e Mistica nel collegio dell'Ordine Francescano e nel Seminario arcivescovile di Palermo. Secondo di sei figli (fra cui padre Daniele, anche lui frate minore morto anni fa, e Alfredo, ancora vivo ed ex sindaco di Cefalù) ha respirato aria di santità sin da bambino.