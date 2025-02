Raccolta differenziata a Palermo, il video provocazione degli universitari di Palermo

La raccolta differenziata arriva finalmente nel centro storico di Palermo, un’innovazione attesa da tempo e oggetto di dibattito. Il degrado urbano e la gestione inefficace dei rifiuti hanno spesso reso il cuore della città un luogo ostaggio dell’incuria, con gli studenti universitari tra i primi a subirne le conseguenze.

Per sensibilizzare i cittadini sul tema, gli studenti di Intesa Universitaria hanno realizzato un video provocazione, guidati dal rappresentante degli studenti Giovanni Milisenda. Il progetto ha visto il coinvolgimento attivo dei bambini del quartiere Albergheria, che con innocenza e determinazione ribaltano i ruoli tradizionali e insegnano agli adulti come fare correttamente la raccolta differenziata.

Qui il video

L’iniziativa, sostenuta dal consigliere comunale Salvo Imperiale, presidente della Commissione Ambiente al Consiglio Comunale di Palermo, è stata realizzata con il patrocinio di Ersu Palermo e RAP. Il video vuole essere un forte messaggio di responsabilità collettiva: se persino i più piccoli sono in grado di rispettare l’ambiente, non ci sono più scuse per gli adulti.