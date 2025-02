Pioggia e maltempo, è allerta Meteo a Palermo e in altre province

La protezione civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani. Nella giornata di domani, giovedì 27 febbraio, è prevista allerta gialla sul versante settentrionale dell’isola, nei territori della fascia costiera nelle province di Palermo, Trapani, Messina e Catania.

L'avviso 25057 indica: precipitazioni: «Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Sicilia settentrionale».

I mari: «Agitato lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione a partire da Ovest; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali, con moto ondoso in attenuazione serale» e venti: «Forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, in attenuazione pomeridiana».