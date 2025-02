Palermo, il cugino di Burgio preso per un furto con spaccata

Quattro furti con spaccata nella notte tra lunedì e martedì (24 e 25 febbraio 2025) a Palermo, tre portati a termine, uno sventato con l’arresto di due ladri, uno dei quali è primo cugino e omonimo di Emanuele Burgio, il giovane di 25 anni ucciso alla Vucciria nel 2021. Negli ultimi tempi si è assistito a un’impennata di raid contro gli esercizi commerciali, un’escalation criminale che allarma commercianti e associazioni di categoria, ormai esasperati dalla frequenza di questi episodi e dalla scarsa sicurezza nelle strade della città.

Una situazione che non lascia dormire sonni tranquilli a residenti e negozianti, che in più di un’occasione, stanchi di vedere le strade in cui vivono e le proprie attività in balia dei ladri, hanno chiesto maggiori controlli alle forze dell’ordine. I furti portati a termine ieri hanno colpito il ristorante Marino in via Torre Mondello, il bar Alba in piazza Don Bosco e il minimarket Nd Food & Mini Market in corso Vittorio Emanuele, di proprietà di una famiglia del Bangladesh.