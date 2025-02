Palermo, furti con spaccata in due punti vendita della catena Le bolle di Giù Giù

Due furti con spaccata sono stati commessi nella notte tra martedì e mercoledì (25 e 26 febbraio 2025) in due punti vendita della catena Le bolle di Giù Giù a Palermo. Il primo colpo è avvenuto nel negozio di detersivi e cosmetici in via dei Cantieri. Erano le 2.30 quando in due con il volto coperto hanno tagliato con la cesoia la saracinesca, sono entrati nel locale e hanno rubato la cassa.

Alla quattro di notte circa sempre due giovani hanno preso di mira il punto vendita in via Eugenio l’Emiro: hanno rotto il lucchetto della saracinesca e danneggiato la vetrata. Stavolta la cassa non è stata portata via, ma svuotata sul posto prima di scappare. Indagano i carabinieri