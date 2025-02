Palermo, fuga di gas in via Castellana: tecnici Amg al lavoro

É in corso l’intervento degli operatori di Amg Energia in via Castellana dove martedì sera è stata rilevata una dispersione di gas. Gli operatori della società hanno localizzato il problema in un tratto di presa interrata e sono al lavoro.

Martedì sera la squadra di pronto intervento di Amg Energia aveva già valutato le condizioni di sicurezza; i vigili del fuoco avevano disposto la chiusura al transito del tratto di strada compreso tra via Roccazzo e via Tobruk.

Stamattina gli operatori della società hanno avviato l’intervento che è ancora in corso: si sta procedendo alla totale sostituzione del tratto di presa interrata in cui si è verificata la dispersione. Al termine dei lavori sarà ripristinata l’erogazione di gas alle utenze servite dalla diramazione di rete.