Palermo, blitz antimafia con 180 indagati: annullato un arresto

I giudici del tribunale del riesame di Palermo presieduti da Annalisa Tesoriere hanno scarcerato Alessandro Comparetto, arrestato nel blitz dei carabinieri che hanno portato in carcere lo scorso 11 febbraio 180 tra capi e gregari di cosa nostra a Palermo. Comparetto, difeso dagli avvocati Salvo e Gaetano Priola, è accusato di estorsione aggravata. Il tribunale del riesame ha disposto la

scarcerazione.

Durante l’operazione dei carabinieri del comando provinciale sono tornati in carcere diversi capimafia che erano stati scarcerati e si riunivano per riorganizzare la nuova commissione provinciale, azzerata già una volta con gli arresti di dicembre 2018. Le indagini hanno colpito in particolare i mandamenti mafiosi di Tommaso Natale, Porta Nuova, Noce, Pagliarelli, Carini e Bagheria.