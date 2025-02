Palermo, blitz all'Albergheria: sui banchetti farmaci e marmellata scaduta. Rimossi anche rifiuti

Intervenuta sin dalle prime ore del mattino, la polizia municipale di Palermo ha elevato multe ad automobilisti e ad attività commerciali nell’area dell’Albergheria, soprattutto in piazza San Francesco Saverio e nelle vie Giuliano Majali e Corrado Avolio. In uno dei banchetti improvvisati, abbandonato dal venditore, sono stati trovati farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica e molti dei quali erano scaduti. Rinvenuta anche una gran quantità di marmellata che riportava la dicitura di «aiuto alimentare Ue», anch’essa scaduta. Tutte le sostanze e gli alimenti rinvenuti sono stati avviati a distruzione immediata, con la collaborazione di Rap che ha rimosso rifiuti di ogni genere, fra cui circa 40 metri cubi di mobili, masserizie e ingombranti.

Rimossi otto veicoli abbandonati, che sono stati avviati alla demolizione. Mentre, per almeno un’altra dozzina, sono state avviati accertamenti. Numerosi i controlli anche sui veicoli in transito: è stato sorpreso alla guida di un motociclo, risultato rubato e con targa non propria, un rider sprovvisto di patente.