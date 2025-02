Allaccio abusivo per alimentare frigoriferi, piastre elettriche e friggitrici: un arresto a Palermo

Alimentava frigoriferi, piastre elettriche e friggitrici con un allaccio abusivo alla rete elettrica. La polizia ha arrestato a Palermo uomo di 71 anni, titolare di un'attività di via Oreto ora accusato del reato di furto aggravato. Dagli accertamenti eseguiti dall’Enel, infatti, è emerso che l'esercente avrebbe manomesso il contatore per abbattere totalmente i consumi energetici. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

Il controllo è stato effettuato dagli agenti del commissariato Oreto-stazione che aveva deciso di effettuare un'ispezione per verificare la presenza di collegamenti alla rete pubblica. «I poliziotti hanno fatto ingresso all’interno del locale, in quel momento in piena attività, con tutti gli apparecchi elettronici regolarmente funzionanti, tra cui - si legge in una nota della questura - frigoriferi, freezer, piastre da cucina, una friggitrice, cappe d'aspirazione e altro».

«Alla richiesta degli agenti di mostrare dove fosse posizionato il contatore, l'esercente - su legge ancora - avrebbe abbandonato di gran fretta il bancone per raggiungere il retrobottega. Insospettiti da tale atteggiamento - si legge ancora nella nota - gli agenti lo hanno seguito in un magazzino adibito a deposito, sorprendendolo ad armeggiare nei pressi di una nicchia a muro in cui vi erano dei cavi elettrici e un contatore».