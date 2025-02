In giro con droga e machete, arrestato un quindicenne a Palermo

La polizia di Stato ha sorpreso a Palermo un ragazzo di 15 anni che andava in giro con un machete, un coltello e qualche dose di hashish nella zona di viale dell’Olimpo. Il minorenne è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga e denunciato per essere stato trovato in possesso delle armi.

Una volta avvisati i genitori, il ragazzo è stato portato al centro minorile Malaspina.

Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno sorpreso il ragazzo non lontano da una discoteca insieme ad alcuni amici. Alla vista della pattuglia il giovane avrebbe cercato di nascondere qualcosa nei pantaloni. Addosso gli sono stati trovati 8 involucri di hashish il machete lungo 30 centimetri e un coltello a scatto.