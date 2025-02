Il sub morto durante un'immersione ad Altavilla, il medico: malore fatale in mare

È morto per un malore durante una battuta di pesca tra Altavilla Milicia e Trabia Filippo Aglieri, 47 anni. È quanto ha stabilito il medico legale dopo l’ispezione sul corpo. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

Appassionato di pesca subacquea Aglieri, nato a Milano e residente a Palermo ieri era uscito in mare con un amico. A fare scattare le ricerche un altro sommozzatore che era con la vittima per un’immersione. L’amico non ha visto risalire il compagno e a chiesto aiuto. Sono intervenute le motovedette della capitaneria e i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo e lo hanno portato a riva. Sono intervenuti anche i carabinieri di Altavilla Milicia.