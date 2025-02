Palermo, furto con spaccata a Le Savocherie: ladri in azione dopo soli dieci giorni dall’apertura

L'ennesimo furto con spaccata ha colpito stavolta Le Savocherie, il nuovo locale di via Principe di Villafranca aperto da appena dieci giorni dai fratelli Nancy e Salvo Savoca. Stanotte (24 febbraio), poco dopo mezzanotte, due giovani sono arrivati in motorino, hanno afferrato un mattone e lo hanno scagliato contro la vetrina mandandola in frantumi.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l'intera scena, un video – che mostriamo sul nostro sito – che non lascia spazio a dubbi. Un passante attraversava la strada mentre i malviventi si stavano avvicinando, poi uno dei due colpisce con forza la vetrina e si introduce nel locale. Punta dritto alla cassa, prova a staccarla ma la struttura è ancorata al bancone. Nel tentativo di forzarla, la inclina e la fa oscillare, ma non riesce a smuoverla del tutto, né a portarla via.