Una vita senza il papà ucciso dai boss: Enrica Parisi racconta Roberto, assassinato 40 anni fa

«Quarant’anni senza di te, senza aver mai conosciuto il sorriso che mi hai lasciato e senza aver il ricordo della forza di un tuo abbraccio. Ero troppo piccola per ricordare ma non per sentire costantemente la tua assenza nella mia vita. Ci sono legami vissuti, altri che per un’energia chimica restano come una calamita nei sentimenti più intimi. Un legame profondo, nutrito dai racconti di chi ti ha sempre amato». Enrica Parisi, 41 anni, la figlia di Roberto, l’imprenditore e presidente del Palermo Calcio assassinato dalla mafia la mattina del 23 febbraio del 1985, usa il cuore e i sentimenti in una riflessione per onorare il quarantesimo anniversario della scomparsa del papà, tenace capitano d’azienda caduto per non essersi piegato alle logiche criminali in una Palermo segnata dalla violenza che, in quell’epoca, aveva le sembianze di una succursale dell’inferno.

Roberto Parisi, ingegnere di origini torinesi, cavaliere del lavoro e cavaliere dell'ordine di Malta, fu falciato all’età di 53 anni da un commando di Cosa nostra la mattina del 23 febbraio di 40 anni fa assieme al suo autista, Giuseppe Mangano, mentre stava per raggiungere in auto la sede dell’azienda, la Icem, che si occupava della gestione dell’illuminazione pubblica in città.