Ignoti hanno tagliato gli pneumatici di cinque vetture parcheggiate in via Piersanti Mattarella a Palermo. I proprietari si sono trovati di fronte all’amara sorpresa e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, sporgendo denuncia per il danneggiamento.

Le indagini sono in corso e gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per individuare i responsabili.