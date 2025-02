Monsignor Lorefice: stiamo vicini al Papa con la preghiera e l'affetto

Un messaggio di affetto, vicinanza e preghiera. L’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, ha espresso con parole profonde il sostegno della Chiesa palermitana a Papa Francesco, in questo delicato momento segnato dalla malattia.

«Accompagniamo questo delicato momento della malattia del nostro amato Papa Francesco e stiamogli vicino con l’affetto e la preghiera», ha dichiarato l’arcivescovo, sottolineando il legame spirituale e pastorale che unisce la comunità ecclesiale siciliana al Pontefice. Nel suo intervento, monsignor Lorefice ha voluto riprendere le parole di monsignor Pierangelo Sequeri, pubblicate ieri su Avvenire, che ben interpretano il sentimento della Chiesa di Palermo: «Per la salute, i medici assicurano le migliori cure. Per la mano di Gesù che ti aiuta ogni giorno ad alzarti, abbiamo sempre speranza. Per la ripresa del servizio, quando e fino a quando il Signore vorrà, siamo certi che sarà generosa esattamente come lo è stata sino ad ora. Dentro la nostra preghiera, e il nostro affetto, c’è questo».