Palermo, rimosse le ultime carcasse di auto nel parco Libero Grassi

Nuovi interventi della polizia municipale di Palermo nel parco Libero Grassi per la tutela dell’ambiente. Gli agenti sono tornati ancora una volta sul litorale di Acqua dei Corsari per verificare lo stato dell’area verde dopo l’ultima ispezione. Già lo scorso mese di gennaio, infatti, insieme a Rap, gli agenti erano riusciti a recuperare sette carcasse di auto. Stavolta non sono stati trovati nuovi rottami metallici e plastici, se non quelli già individuati nell’ultimo intervento e che non era stato possibile rimuovere perché non raggiungibili con i mezzi gommati.

«Abbandonare i resti di un veicolo sul bagnasciuga aumenta esponenzialmente il pericolo di inquinamento della costa e costringe la polizia municipale a sempre più difficoltosi recuperi», dice il comandante Angelo Colucciello, che sottolinea «l’impegno costante degli uomini e delle donne della polizia municipale a tutela di un’area che va protetta e valorizzata, soprattutto dai cittadini».