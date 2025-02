Terrorizzava i passanti e li picchiava, fermato un uomo in via Roma a Palermo

La polizia ha fermato un iraniano che da alcune settimane, in via Roma, nel centro di Palermo, terrorizzava i passanti e li picchiava senza alcuna ragione. Gli agenti l’hanno bloccato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e portato in commissariato per accertamenti.

Dopo le telefonate al 112, sono intervenuti gli agenti del commissariato Oreto-stazione e i «Falchi» della Squadra mobile.

L'uomo avrebbe cercato di sottrarsi all’arresto e di colpire gli agenti. Da alcune denunce presentate dalle vittime dell’aggressione, la descrizione dell’uomo corrisponderebbe a quella della persona fermata in via Roma