Palermo, tre arresti per spaccio allo Zen: nascondevano la droga sul tetto di un magazzino

Tre arresti per spaccio allo Zen 2. I carabinieri della stazione San Filippo Neri hanno bloccato due ragazzi, uno di 19 e l'altro di 20 anni, mentre vendevano hashish in via Costante Girardengo. I due si muovevano tra la strada e un magazzino poco distante dove sul tetto in lamiera era nascosto un barattolo di latta con le dosi di droga.

Il meccanismo era rodato: mentre uno restava di vedetta, l'altro prelevava la sostanza e la consegnava agli acquirenti che si dileguavano rapidamente.

Quando i militari li hanno fermati e perquisiti, i due avevano 24 grammi di hashish suddivisi in 15 dosi e 35 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nello stesso contesto, i carabinieri hanno arrestato anche un ventisettenne, già ai domiciliari, su provvedimento dell'autorità giudiziaria. Lo scorso 20 gennaio era stato nuovamente sorpreso a spacciare violando le restrizioni. Per lui si sono aperte le porte del carcere Pagliarelli.