Palermo, due arresti per droga: sequestrati dalla polizia crack, cocaina e marijuana

Due arresti per droga a Palermo: la polizia ha fermato in flagranza di reato F.B., 40 anni palermitano, e il ghanese N.K. di 42 anni sorpresi con crack, cocaina e marijuana in due diverse operazioni.

Il primo blitz è scattato in via Ruggerone da Palermo dove gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale e del commissariato Oreto-Stazione hanno fermato un uomo in bicicletta elettrica. Il suo nervosismo ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di perquisirlo. Nella borsa a tracolla aveva 440 euro in contanti, mentre in una calza nascondeva tre dosi di crack. La perquisizione si è poi estesa alla sua abitazione, dove sono stati trovati 101 involucri di crack e tre buste di cocaina per un totale di 328 grammi. L’uomo è stato arrestato e la droga sequestrata.

Poche ore dopo, nel mercato di Ballarò, un altro intervento della polizia ha portato all’arresto di N.K., sorpreso in via Giovanni Naso. Alla vista delle volanti ha tentato la fuga ma è stato bloccato in vicolo Miano: durante la perquisizione è stato trovato in possesso di una busta con 50 dosi di marijuana.