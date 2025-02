La marcia Bagheria-Casteldaccia, Lionti della Uil Sicilia: «Pieno sostegno al centro Pio La Torre»

«Saremo presenti al 42° anniversario della marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia, promossa dal centro Pio La Torre contro mafia, droga e corruzione». Lo conferma la segretaria della Uil Sicilia e Palermo, Luisella Lionti, che già lo scorso gennaio aveva ufficializzato il sostegno alla manifestazione.

«Questo sindacato è da sempre in prima linea nella lotta contro la mafia e le infiltrazioni mafiose nel tessuto sociale che si aggiunge alla lotta per i diritti di tutti i lavoratori. È importante che lo Stato faccia la sua parte salvaguardando i servizi pubblici, investendo sul welfare e facendo in modo che le periferie e i luoghi più difficili non diventino terreno fertile per coloro che cercano nella disperazione consenso e seguito. Serve investire soprattutto sui giovani - conclude la Lionti - per evitare che lascino la nostra isola per non tornare mai più. Chiediamo politiche di investimento contro il precariato e il lavoro povero».