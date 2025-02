Palermo, per lo stupro al B&B chiesti 17 anni per i cugini Romano ma il giudice ordina nuovi accertamenti

Dieci anni di carcere per Giuseppe Romano, sette per il cugino Agostino. Sono le pene chieste dalla Procura per i due uomini accusati di avere violentato una turista italo-canadese in un bed and breakfast di via Marinuzzi (nella foto). I due imputati, difesi dagli avvocati Pietro Capizzi e Antonio Lo Iacono, hanno sempre respinto le accuse, mentre la presunta vittima, assistita dall’avvocato Ivana Rigoli, ha ribadito la sua versione. Ma il giudice per l’udienza preliminare Marco Gaeta ha deciso di non emettere subito la sentenza, disponendo un’altra ordinanza con cui ha chiesto invece di approfondire le indagini stabilendo l’audizione di alcuni testimoni. Nella prossima udienza del 10 marzo saranno sentiti i carabinieri che hanno raccolto la denuncia della trentaseienne e il medico che l’ha visitata, per chiarire se presentasse lesioni compatibili con quanto ha denunciato. Una scelta che mostra come, per il Gip, ci siano ancora punti oscuri.