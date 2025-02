Rischia di cadere il semaforo di piazza Giulio Cesare a Palermo, sul posto i vigili del fuoco

«Alle 7,30 di questa mattina sfiorata la possibile disgrazia in piazza Giulio Cesare a Palermo». Lo segnala il vicepresidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao. Il semaforo di piazza Giulio Cesare ha rischiato di staccarsi dal cavo che lo sostiene.

«Fortunatamente è non caduto e, soprattutto, non è caduto in testa a nessuno», dice Nicolao. «Credo bisognerà accertare - prosegue il vicepresidente della prima circoscrizione - se il lampeggiante sia stato urtato da qualche mezzo in transito oppure abbia ceduto. Ci sono tracce di cedimento dovute al tempo e se così fosse, bisognerà capire quali siano stati i tempi della manutenzione».

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco.