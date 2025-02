L'uomo travolto da un autobus a Palermo, è in gravissime condizioni

Sono gravissime le condizioni dell’uomo di 52 anni che ieri, martedì 18 febbraio, è stato investito da un autobus dell’Amat in via Libertà, a Palermo. Il mezzo della società di trasporto pubblico è stato posto sotto sequestro dalla polizia municipale, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’episodio si è verificato ieri intorno alle 14, all’altezza di via D’Annunzio: a investire l’uomo sarebbe stato un mezzo Amat della linea 101, che viaggiava in direzione della statua di piazza Vittorio Veneto.

Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Villa Sofia, dove è stato sottoposto a due interventi chirurgici d’urgenza. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di neurorianimazione, con prognosi riservata.