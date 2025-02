Gesap, dipendenti in sciopero per quattro ore venerdì 28

Confermato lo sciopero per il prossimo venerdì 28 febbraio dalle 12 alle 16 dei dipendenti Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

A proclamarlo i sindacati dalla Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo. «Lo sciopero è contro la delegittimazione del tavolo sindacale, con la precisa volontà di sottrarsi al confronto - dicono i sindacati -. Contro la mancata attuazione dei piano strategico di riqualificazione e gestione delle efficienze e del piano di formazione e riqualificazione professionale, parte integranti del contratto di espansione sottoscritto il 13 ottobre 2023 anche nei confronti del ministero del Lavoro».

I lavorato contestano «il moltiplicarsi di cause per contenzioso da parte dei lavoratori che ricorrono al giudice per vedere riconosciuto ruolo e mansioni svolte e l'emissione di disposizioni e procedure che modificavano l'organizzazione del lavoro, senza alcun confronto con i sindacati - continuano i sindacati - e infine contro l’emissione di provvedimenti con efficacia retrodatata che attribuiscono funzioni e ruoli, determinando anche effetti economici a favore di taluni».