Palermo, bimbo di 5 anni si perde vicino alla Cattedrale: è stato ritrovato dalla polizia

Momenti di paura per una famiglia straniera in vacanza a Palermo, protagonisti di una disavventura fortunatamente conclusasi nel migliore dei modi. Una pattuglia dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Palermo, mentre transitava lungo corso Vittorio Emanuele, è stata fermata da una donna in evidente stato di agitazione. La turista, parlando in inglese, ha raccontato di aver perso di vista il figlio di 5 anni nei pressi della Cattedrale, dopo un attimo di distrazione.

Immediatamente, gli agenti hanno avviato le ricerche, allertando anche altre pattuglie tramite la Centrale Operativa. Dopo momenti di grande apprensione, il bambino è stato ritrovato all’altezza di Porta Felice da un equipaggio del Commissariato «Oreto Stazione», grazie anche alla collaborazione dei cittadini. Dopo essersi accertati delle sue buone condizioni, gli agenti lo hanno tranquillizzato e riportato tra le braccia della madre, ponendo fine all’incubo della famiglia.