Palermo, investito davanti al Buccheri La Ferla: muore un uomo di 87 anni, indagato il conducente

Un uomo di 87 anni, Teodoro Badami, è stato investito e ucciso la scorsa notte (14 febbraio) a Palermo davanti all’ospedale Buccheri La Ferla. L’incidente stradale nella zona dell’attraversamento pedonale nei pressi dell’ospedale. A colpire Badami una Bmw guidata da un giovane di 29 anni risultato negativo all’alcoltest.

Il ragazzo si è fermato ed è stato lui stesso a chiamare i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale Civico dove è morto per i traumi provocati dall’urto. L’automobilista è stato accompagnato all’ospedale Villa Sofia per eseguire il test antidroga e quello per l'alcol.

I rilievi sono condotti dagli agenti della polizia municipale mentre l'automobilista è indagato per omicidio stradale.