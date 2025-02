Palermo, fermato all'ingresso del tribunale con un coltello: scatta la denuncia

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri mentre cercava di entrare con un coltello nel tribunale di Palermo per una udienza davanti ai giudici della sezione lavoro. Il coltello è saltato fuori durante i controlli per l’accesso a Palazzo di giustizia: l’uomo è stato denunciato per porto di armi atti a offendere.

Una decina di giorni fa si era verificata una situazione analoga al tribunale dei minorenni. Un ragazzo imputato per furto aggravato si era presentato con un coltello in occasione dell'udienza che si sta celebrando davanti al Gip Nicola Aiello. Il giovane era stato poi denunciato assieme al padre che lo aveva accompagnato, trovato anche lui in possesso di un coltello.