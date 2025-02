«Il boss voleva rilasciare un’intervista e poi consegnarsi perché malato», il fotoreporter svela particolari su Giovanni Motisi

Uno degli ultimi grandi ricercati di mafia potrebbe essere morto, stroncato da un tumore come Matteo Messina Denaro. Più che una rivelazione la presunta fine di Giovanni Motisi, 66 anni, detto 'u pacchiuni (il grasso) è una notizia tutta da verificare. E per questo si è mossa la Procura della Repubblica di Palermo che ha sentito il fotoreporter sardo Antonello Zappadu. È lui l’unica fonte di un’informazione che potrebbe, se vera, cambiare gli assetti militari di Cosa nostra.

Zappadu sostiene, in un articolo pubblicato dal settimanale Gente, di avere appreso da un mediatore che il boss, condannato all’ergastolo per l’uccisione nel 1985 del vice questore Ninni Cassarà capo della sezione investigativa della squadra mobile di Palermo, sarebbe morto in una clinica in Colombia. Zappadu dice che era già in rapporti con il «tramite» perché il boss voleva rilasciare un’intervista. L’incontro si doveva tenere a Istanbul. Motisi sarebbe arrivato dal Brasile e dalla Turchia si sarebbe poi recato in Italia per consegnarsi: stava già male.