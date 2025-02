Tentano un furto all’Oviesse a Palermo, ma vengono scoperti e aggrediscono i vigilanti

Hanno tentato un furto all’Oviesse a Palermo, ma sono stati scoperti e hanno aggredito i vigilanti. Protagonisti due ragazzi di origini tunisine che hanno tentato di portare alcuni capi di abbigliamento nel negozio in via Ruggero Settimo. I due dipendenti della Security service, infatti, li hanno notati mentre si aggiravano per gli scaffali e avevo preso dei vestiti tentando di uscire senza passare dalla cassa.

Bloccati dai vigilanti li hanno colpiti al volto, fuggendo e lasciando per terra i capi di vestiario. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato gli addetti alla sicurezza.