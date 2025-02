Palermo, scoperta una centrale dello spaccio allo Sperone: due arresti

I militari delle stazioni dei carabinieri di Palermo Brancaccio e Acqua dei Corsari hanno arrestato due palermitani di 35 e 55 anni, residenti nel quartiere Sperone, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di pattuglia, l’attenzione dei carabinieri è stata catturata da uno strano movimento notato nei pressi di un condominio, nel quale giovani ragazzi e ragazze entravano e uscivano dopo pochi minuti.

L’intenso andirivieni ha fatto ipotizzare ai militari che all’interno dello stabile, vi fosse la presenza di qualcuno che spacciava droga.

I carabinieri, con un escamotage, sono riusciti ad entrare non visti nell’immobile dove, al quarto piano, all’interno dell’appartamento nella disponibilità degli odierni indagati, hanno rinvenuto sopra il tavolo della cucina 35 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio, materiale vario per il confezionamento e la somma di euro 1.900 verosimilmente provento dell’attività di spaccio.