Dal bar saccheggiato alla rapina con la pistola giocattolo: ecco il tour criminale dei due quindicenni

Due rapine messe a segno a distanza di un mese (una il 5 dicembre l’altra il 4 gennaio) a Palermo e un raid durato poco più di un’ora nel paesino di Menfi, dove alle prime luci dell’alba avrebbero consumato energy drink e amari in un bar e non pagato il conto per un totale di 40 euro, aggredito e rapinato un uomo e messo a segno un furto d’auto (su cinque tentativi totali) ai danni di una Bmw di colore scuro, che avrebbero utilizzato una settimana dopo, il 4 gennaio, per la rapina che ha fruttato un bottino di 2100 euro al negozio La Malfa 14 a Palermo.

I due quindicenni, beccati dai poliziotti del commissariato San Lorenzo di Palermo e ora in custodia nel carcere dei minori Malaspina di Palermo in attesa del processo, avrebbero agito in concorso con altri quattro giovani maggiorenni, che sarebbero arrivati nella località dell’agrigentino il 29 dicembre alle prime luci dell’alba a bordo di un’Audi. Prima, però, avrebbero fatto tappa in una comunità di recupero, dove in passato era stato trasferito uno dei due minorenni. Il giovanissimo sarebbe fuggito dalla struttura e si sarebbe aggregato alla banda prima di dare inizio al tour. Prima il passaggio al bar, dove distraendo il titolare con la scusa di alcune fotografie, poi pubblicate sui social, avrebbero rubato anche un panettone e sarebbero fuggiti senza pagare le consumazioni all’uomo. Poi la violenza, che si sarebbe scatenata intorno alle 6,30 del mattino quando il gruppetto avrebbe lanciato un oggetto contro l’automobile di un uomo, che a causa del tonfo si sarebbe fermato e sceso dal mezzo. A quel punto, i giovani avrebbero iniziato a colpirlo con calci e pugni, procurandogli la rottura del setto nasale: tutto per 90 euro. La vittima, avrebbe cercato di chiamare i soccorsi e per questo sarebbe stato aggredito nuovamente da uno dei giovani.