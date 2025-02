Pioniere delle edicole a Palermo, è morto a 76 anni Marco Mercurio

Si è spento all’età di 76 anni Marco Mercurio, figura storica del panorama editoriale palermitano e pioniere di un nuovo modo di intendere l’edicola. Figlio d’arte, Mercurio aveva scelto di seguire le orme del padre Vincenzo, ampliando e innovando, nel corso della sua lunga carriera, il tradizionale “chiosco” che da sempre fa parte della cultura siciliana.

«L’edicola deve essere vista come un’istituzione e bisogna fare qualcosa per aiutarla»: così amava ripetere Marco Mercurio, ben consapevole che il mondo della carta stampata stava cambiando rapidamente. Nonostante la progressiva diminuzione delle vendite di giornali e riviste, Mercurio ha sempre considerato i suoi chioschi un presidio di resistenza culturale, un luogo dove mantenere accesa la passione per l’informazione quotidiana e per la lettura.

Nel tempo, Mercurio non si è limitato alla carta stampata di uso comune, ma ha compreso l’importanza di diversificare l’offerta. Accanto a quotidiani e periodici, ha inserito nelle sue edicole una selezione sempre più ampia di libri, arrivando persino a trasformare alcuni punti vendita in vere e proprie librerie. Con il passare degli anni, ha cominciato ad acquisire intere biblioteche private, anche di gran pregio, puntando su volumi antichi e di valore storico. In un mercato sempre più segnato dalla crisi dell’editoria tradizionale, la scelta di Mercurio si è rivelata lungimirante: molti collezionisti e appassionati si sono rivolti ai suoi negozi in cerca di rarità introvabili altrove.