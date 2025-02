Abiti dati alle fiamme davanti a una enoteca di Palermo, danni al negozio

Un incendio è divampato nella notte tra giovedì e venerdì (12 e 13 febbraio 2025) in via Crocifisso a Palermo davanti a un enoteca. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause dell’incendio.

Le squadre di soccorso hanno trovato in fiamme un cumulo di abiti davanti all’attività commerciale. Il rogo ha danneggiato la saracinesca, la vetrina e il tappeto che si trovava all’ingresso. L’allarme è stato dato dai residenti.