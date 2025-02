Respinti i domiciliari chiesti dal pm per l'amministratore delegato di Tele Rent

«Siamo soddisfatti di questo primo risultato - dicono gli avvocati - ma soprattutto dell’efficienza del nuovo strumento dell’interrogatorio di garanzia preventivo introdotto con la riforma del ministro Nordio, che ha permesso di esporre preventivamente l’assenza di esigenze che giustificassero il ricorso ad una misura grave come quella degli arresti domiciliari. Ci sarà il tempo per dimostrare anche la correttezza dell’operato di Tele Rent sotto la gestione del nostro assistito».

Rigettata la richiesta di domiciliari per l’amministratore di Tele Rent. Il gip di Palermo Maria Cristina Sala ha accolto la tesi degli avvocati Vincenzo Giacona Venuti e Mattia Caleca e rigettato la richiesta del pm di applicazione della misura degli arresti domiciliari per Paolo Raffa, presidente del consiglio di amministrazione di Tele Rent.

Secondo le indagini, tra il 2016 e il 2023 l’emittente avrebbe dichiarato un numero di dipendenti, inclusi giornalisti, non corrispondente alla realtà. Tra questi figuravano anche parenti del legale rappresentante, i quali, stando agli investigatori, sarebbero stati assunti solo formalmente, senza svolgere attività lavorativa concreta. Le assunzioni fittizie avrebbero avuto l'unico scopo di rispettare i requisiti necessari per accedere ai contributi pubblici, che ammontano complessivamente a oltre 4,1 milioni di euro, di cui 3,4 milioni già erogati e ora sequestrati. Telerent fu fondata nel 1984 da Paolo Raffa, con sede inizialmente in viale Abruzzi, a Palermo, e successivamente in via Vann'Antò.